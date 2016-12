Jak przechowywać kawę?

To jedno z najczęstszych pytań, a odpowiedzi nie zawsze są właściwe, co często prowadzi do picia kawy (espresso, mokka, cappuccino,...) o obniżonej jakości. W tym wpisie postaramy się rozjaśnić temat, a nawet wprowadzić trochę porządku w tej dziedzinie.