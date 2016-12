Kawa to jeden z najbardziej popularnych napojów na świecie - dzienne spożycie kawy na świecie sięga 3 miliardów filiżanek i wykazuje stałą tendencję wzrostową. Kawa od setek lat jest najczęściej stosowaną używką. Czy jej zaklasyfikowanie jako używka, - jest słuszne? Używka to substancja o niewielkich wartościach odżywczych, która wywiera silnie pobudzający wpływ na organizm. Czy kawa wpisuje się w ten schemat? Po części, ta masowo produkowana, przetwarzana i sprzedawana w marketach - tak. Ta poddawana zaawansowanej obróbce technologicznej, zubożona w substancje czynne, zanieczyszczona pestycydami - nie powinna być kojarzona z żadnymi właściwościami zdrowotnymi. Ale kawa ekologiczna to zupełnie inna jakość - aromatyczna, pełna cennych substancji aktywnych, o niezwykle korzystnym wpływie na zdrowie i samopoczucie.

W zwięzły sposób przedstawiona jest odpowiedź na pytanie:

Jakie są korzyści z picia kawy?

Kawa na pobudzenie

Kawa i jej wpływ na organizm człowieka

Spotkania przy kawie

Doskonała kawa

Zgodne z głównym nurtem wiedzy, dziś prezentowanej jest aby,

Aby kawa dostarczała niezapomnianych wrażeń smakowych oraz korzystnie oddziaływała na zdrowie, należy zadbać o każdy etap jej przygotowania.

Kawa świeżo zmielona w młynku lub ekspresie to bogactwo smaku i aromatu, oraz wydobycie wszystkiego, co w kawie najlepsze w tym też najlepsze dla zdrowia.

Kawa ziarnista to kawa w swej pierwotnej postaci, nie poddana procesom obróbki technologicznej.

Odpowiedni sposób przyrządzenia kawy-

najzdrowszym i najsmaczniejszym sposobem przyrządzenia kawy jest ekspres do kawy. Kawa z ekspresu to najbogatsze źródło wolnych rodników. Żaden inny sposób parzenia kawy nie gwarantuje zachowania tak wielu antyutleniaczy, które odpowiadają za wszystkie prozdrowotne właściwości kawy. Kawa ziarnista do ekspresu jest zatem najbardziej optymalnym wyborem.

Z tym wiąże się jeden problem który, nie dla każdej osoby jest błahym.

Istotna jest propozycja jak pomóc go rozwiązać gdyż,

Zakup ekspresu do kawy to znaczny wydatek. Jeśli z różnych względów niemożliwy jest zakup, doskonałą formą wsparcia jest dzierżawa ekspresu do kawy. Taka OPCJA

dedykowana jest zarówno małym firmom, jak i dla użytku domowego. Przemyślenia doprowadziły do tego, by zapewnić maksimum korzyści dla użytkownika.

Jest to niezwykle ekonomiczne rozwiązanie, gdyż koszt kawy zakupionej na wynos w kawiarni czy bardzo nieapetycznej kawy z automatu w skali miesiąca może urosnąć do całkiem sporej kwoty. Inwestycja w wynajem ekspresów do kawy nawet dla małych firm lub do domu to ukłon w stronę osób, które docenią świeży aromat kawy unoszący się w miejscu w którym potencjalnie spędzają najwięcej czasu (praca, dom).

CAŁY ARTYKÓŁ

Pozdrawiamy

Redakcja EKOITALIApl